Nuova VPN: bastano 1,61€ con l'offerta di AtlasVPN

Chi è alla ricerca di una nuova VPN può puntare oggi sulla nuova offerta di AtlasVPN, uno dei servizi più completi e interessanti del settore che oggi diventa ancora più conveniente grazie ad uno sconto dell’83% sul costo del piano biennale, con 3 mesi gratis aggiuntivi. L’offerta è molto interessante in quanto consente di attivare un servizio completo e senza limiti di VPN con una spesa di appena 1,61 euro al mese.

Il piano biennale presenta un costo di 43,37 euro garantendo l’accesso alla VPN per 24 mesi + 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di servizio. Da notare che è possibile attivare l’offerta di AtlasVPN tramite il sito ufficiale anche scegliendo di pagare con PayPal e, quindi, optando per il pagamento in 3 rate senza interessi. In aggiunta, per tutti i nuovi utenti c’è la Garanzia di Rimborso a 30 giorni.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

AtlasVPN: ecco perché sceglierla come nuova VPN

A disposizione dei suoi utenti, AtlasVPN propone una lunga serie di vantaggi. Il servizio, infatti, si caratterizza per:

accesso illimitato alla VPN , senza limiti di banda e senza limiti al traffico dati disponibile

, senza limiti di banda e senza limiti al traffico dati disponibile protezione dei dati di connessione tramite la crittografia AES a 256 bit oltre che con una politica no log che assicura l’assenza del tracciamento dell’utente

oltre che con una che assicura l’assenza del tracciamento dell’utente utilizzo della VPN con un numero illimitato di dispositivi in contemporanea

network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare, con semplicità, i limiti geografici applicati dai servizi web

per aggirare, con semplicità, i limiti geografici applicati dai servizi web utilizzo della VPN sulle principali piattaforme software grazie alle app di AtlasVPN

AtlasVPN può essere attivata al costo di 1,61 euro al mese tramite il link qui di sotto. L’offerta riservata al piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi è a tempo limitato. Da notare che è disponibile anche il piano annuale (da 34 euro) e il piano mensile (da 9,69 euro).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.