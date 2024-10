Nuova truffa su Facebook: la promozione svuota conto

Purtroppo uno dei maggiori social network si è ancora riconfermato una delle piattaforme dove più facilmente nascono, si sviluppano e si diffondono pericolose truffe online. L’ultima truffa segnalata si è diffusa su Facebook. A essere sfruttata questa volta è stata l’azienda di trasporti palermitana Amat S.p.A.

Già segnalata alla Polizia Postale, la pagina faceva riferimento alla “Tessera del trasporto pubblico di Palermo” che offriva la “Amat Card“. L’annuncio, che passava da utente a utente, promuoveva la mobilità degli autobus offrendo gratuitamente per un anno l’abbonamento ai mezzi pubblici di Palermo.

La conferma che non si tratta di una promozione ufficiale, ma di una truffa diffusa su Facebook da cybercriminali, arriva anche dal presidente di Amat, Giuseppe Mistretta. L’azienda, in un comunicato ufficiale ha dichiarato di essere completamente estranea ai fatti e di non aver mai promosso un’iniziativa simile.

Nel comunicato si legge: “Abbiamo segnalato la pagina alla Polizia Postale e invitiamo tutti gli utilizzatori dei social a non seguire la pagina sopra indicata e tutte le informazioni da questa fornite. Ricordiamo che l’Amat Palermo S.p.A. comunica (promozioni, notizia, modifiche percorsi, ecc…) esclusivamente attraverso il proprio sito istituzionale“.

Come difendersi dalla nuova truffa Facebook

Non siamo nuovi a questa truffa su Facebook che sfrutta Amat S.p.A.. Infatti, al tempo avevamo già allertato che in tutta Italia è in atto una truffa online con false promozioni su titoli di trasporto. Ora anche Palermo e i cittadini palermitani sono stati colpiti da questa frode.

Per difendersi da questa e da tante altre truffe simili è necessario non cadere nella trappola dell’offerta troppo bella per essere vera. Sembra una banalità, ma molte volte è proprio l’ingenuità la nostra peggiore nemica che ci fa credere a qualcosa che, a mente lucida, appare chiaramente molto strana.

Quindi, se ti trovi di fronte a una promozione che promette una carta gratuita per viaggiare su mezzi pubblici gratis per un anno sappi che sei di fronte a una truffa, soprattutto se sponsorizzata su social come Facebook o altri.

Una cosa importante è non cliccare mai su link legati a queste tipologie di offerte. Rimandano sempre a pagine di phishing in grado di rubare non solo i tuoi dati personali, ma anche il tuo denaro tramite i codici della carta di credito solitamente richiesti per ricevere la promozione.