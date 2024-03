Nuova scheda video a meno di 250€ su Amazon: è possibile con QUEST'OFFERTA

Se siete alla ricerca di una scheda video economica ma in grado di garantire buone prestazioni in gaming, anche con i titoli più recenti, potete ora sfruttare la nuova offerta Amazon dedicata alla AMD Radeon RX 6600 nella versione ASUS Dual. La scheda in questione è ora proposta al prezzo scontato di 247 euro, con il 36% di sconto. Il modello è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

Scheda video a meno di 250 euro: c’è la Radeon RX 6600

