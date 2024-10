Nuova offerta tech di Esselunga: Motorola Moto G04S a meno di 100 euro

Da Esselunga è disponibile una nuova offerta tech. Fino al 26 ottobre, tornano i prezzi corti e questa volta protagonista è uno smartphone: Motorola Moto G04S, in offerta a 95 euro. Sul sito web ufficiale di Motorola, per fare un paragone, il prezzo per lo stesso smartphone (nel taglio da 4/64) è di 99,90 euro.

Uno smartphone a cui non manca proprio nulla

Motorola Moto G04S è uno smartphone economico e anche piuttosto recente, lanciato sul mercato a febbraio 2024. Non gli manca proprio nulla: è dotato di un ottimo display HD+ da 6,56 pollici, modulo LTE 4G, connettività Wi-Fi e GPS, fotocamera da 50 megapixel che permette anche di registrare video in fullHD.

Sotto la scocca batteria da ben 5.000 mAh, che supporta ricarica 15W, e chipset T606 Unisoc. Viene venduto con Android 14 installato. Il taglio in offerta da Esselunga è quello con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, mentre il prezzo è di 95 euro: sicuramente uno tra i più bassi disponibili, nel taglio 8/128 GB.

L’offerta tech di Esselunga sarà disponibile ancora per dieci giorni, fino al 26 ottobre, in tutti i punti vendita della catena Esselunga.