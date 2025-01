Nuova interfaccia di Gemini per Android (con uno strano bagliore)

La prima, grande riprogettazione dell’interfaccia Gemini per Android è in fase di distribuzione, per ora limitata ad alcuni utenti.

Il chatbot AI di Google è stato lanciato su Android a febbraio del 2024 e da allora la grafica è rimasta pressoché la stessa. Cosa cambia, quindi, a livello di design con il nuovo aggiornamento?

Ecco il nuovo design di Gemini

Avviando ora Gemini, l’interfaccia è rappresentata da un rettangolo ad angoli arrotondati che compare in alto a sinistra con un saluto e una scorciatoia per aprire l’app completa. In basso sono collocati i pulsanti per attivare la tastiera, il microfono e la fotocamera, affiancati dall’icona di Gemini Live.

Il nuovo design riduce il tutto a un campo di testo, che pare seguire la semplificazione della schermata iniziale dell’app Gemini distribuita a ottobre. Come nell’app completa, attivando Gemini visualizzeremo su un’unica riga, a forma di pillola, un nuovo pulsante, ovvero il simbolo del più, sulla sinistra, seguito dalla frase “Ask Gemini”.

Il cerchio per l’input vocale e l’intera interfaccia sono circondati da un bagliore blu/viola piuttosto evidente, che ricorda la nuova animazione di Siri che Apple ha lanciato con l’aggiornamento iOS 18.1 lo scorso anno. Completa l’interfaccia il pulsante per accedere a Gemini Live.

L’aggiornamento, secondo le prime notizie, dovrebbe essere distribuito lato server. Alcuni utenti hanno segnalato di averlo già ricevuto, ma una data di rollout ufficiale ancora non c’è. Dovrebbe tuttavia essere disponibile a sempre più utenti nelle prossime settimane.