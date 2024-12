Nuova campagna phishing sfrutta McAfee: attenzione alla truffa

La sicurezza informatica è il primo obiettivo per un dispositivo protetto e per dati personali al sicuro. La privacy online non è un lusso, ma una necessità. Ancora molti non hanno attiva alcuna forma di protezione sui propri dispositivi, mettendo ogni giorno a rischio le proprie informazioni e il proprio denaro. Di questi alcuni stanno pensando di installare un antivirus ed è proprio su questo che punta la nuova campagna phishing che sfrutta McAfee.

La mail, generata non certo dalla nota azienda di cybersecurity, propone l’acquisto di un abbonamento a questo sevizio di protezione. Sfruttando anche il periodo natalizio di acquisti, all’interno della mail sono presenti più link e bottoni che rimandano a pagine malevole.

Una volta inseriti i propri dati personali e dettagli di pagamento, per procedere con l’acquisto, la vittima confermando invia tutto ai cybercriminali. Nessun antivirus McAfee da scaricare e, soprattutto, nessun rimborso per l’acquisto, ma solo una campagna phishing. La vittima rimane non solo senza protezione, ma anche senza una parte del suo denaro.

Come funziona la campagna phishing McAfee

Ovviamente McAfee non c’entra nulla con questa nuova campagna phishing che sta mettendo in pericolo molti utenti. Sono già diverse le vittime cadute in questa trappola. Ma come funziona questa email truffa che sembra così reale?

La mail propone una protezione profonda del dispositivo con l’acquisto di un abbonamento McAfee tramite i link contenuti nel messaggio. Nel testo non si fa menzione ad alcuno sconto e questo potrebbe essere un buon metodo per conquistare la fiducia anche degli utenti più sospettosi. L’obiettivo è quello di generare la necessità di proteggere il proprio dispositivo da potenziali minacce online e offline con un sistema pluripremiato di difesa.

Il nostro consiglio è quello di diffidare sempre da email di questo tipo. Esistono tantissimi altri canali per acquistare sistemi di protezione per i propri dispositivi. Meglio sempre procedere tramite il sito ufficiale di McAfee, sul quale è anche possibile beneficiare di ottimi sconti per evitare questa campagna phishing. Diffida sempre dai link contenuti in email di dubbia provenienza.

Ti consigliamo di fare attenzione anche alla recente truffa phishing che emula le mail di GLS.