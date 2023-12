NUGX e BNB, le migliori scommesse per il mercato rialzista del 2024

BNB ha dato una svolta alla sua prestazione stagnante alla fine di dicembre, salendo sopra i 320 $. Nonostante ciò, gli analisti sostengono che i recenti problemi legati all’exchange Binance potrebbero frenare la crescita di BNB.

Alcuni possessori di BNB si stanno riversando su NuggetRush (NUGX) dopo che i primi acquirenti hanno ottenuto un ROI del 50% nella prevendita in corso. Sono stati acquistati oltre 119 milioni di token NUGX. Ma può NUGX diventare una migliore ICO superando BNB? Discutiamone.

>> Tutto quel che c’è da sapere su NuggetRush <<

NuggetRush: gli investitori si accalcano per partecipare al gioco di avventura mineraria

NuggetRush (NUGX) è un’avventura mineraria in cui i giocatori possono ottenere grandi ricompense completando emozionanti sfide di estrazione di risorse. Il gioco prevede una corsa all’estrazione mineraria in cui le capacità di guadagno dei giocatori dipendono da vari fattori. NuggetRush (NUGX) contiene vari personaggi NFT che aiutano i giocatori a creare preziose operazioni minerarie con un alto potenziale di guadagno.

Il gioco presenta un vasto paesaggio ricco di popolari minatori artigianali. I giocatori dovranno trasformare una squadra di minatori e attrezzature in un business redditizio. Il gioco richiede ai giocatori di sfruttare le abilità dei loro personaggi NFT. Questo significa che i giocatori devono selezionare con cura la propria squadra di minatori per garantire un’efficienza ottimale. I giocatori eserciteranno anche la capacità di pensiero critico mentre investono in macchinari minerari.

Alcuni dei personaggi NFT di NuggetRush includono anche imprenditori che aiutano i giocatori a ottimizzare il valore finanziario delle loro operazioni minerarie. Questo aiuterà i giocatori a guadagnare di più dalla vendita di NFT e altri oggetti da collezione del gioco.

A differenza della maggior parte dei giochi P2E, NuggetRush offre anche lo staking di asset NFT. I giocatori guadagneranno alti APY a seconda della durata dello staking di NFT.

Il gioco offre anche vantaggi speciali ai membri del consiglio della gilda Rush. Questi vantaggi includono il diritto di voto e l’accesso ad aree riservate del gioco minerario. Secondo gli analisti, i servizi unici di NuggetRush (NUGX) potrebbero renderlo uno dei progetti NFT più popolari negli anni a venire.

Ora, l’ICO blockchain del progetto ha superato il traguardo di 119 milioni di token venduti. NuggetRush ha anche raccolto oltre 1,3 milioni di dollari di entrate. NUGX è appena entrato nel quarto round della sua prevendita, vendendo a 0,015 $. È aumentato del 50% rispetto al valore iniziale di 0,01 $. NUGX aumenterà del 20% a 0,018 $ entro il quinto round della prevendita.

>> Approfondisci NuggetRush <<

BNB punta a 350 $ dopo l’impennata di fine dicembre

Gli analisti di criptovalute sono rimasti sbalorditi dalla recente crescita di BNB a fine dicembre. Nonostante un 2023 problematico, BNB ha risollevato le sue sorti, salendo ai massimi di 3 mesi. L’aumento vertiginoso di BNB ha stupito gli investitori a causa delle controversie che circondano Binance Exchange.

BNB è stata scambiata a 226,44 $ il 1° novembre. All’inizio di dicembre, BNB aveva registrato un leggero aumento dello 0,9% a 228,55 $. Nonostante ciò, ha registrato uno slancio rialzista e il 26 dicembre è salita del 30,2% a 297,69 $.

Binance ha affrontato controversie relative alla non conformità ai requisiti normativi per le aziende del suo genere. Anche la SEC ha citato in giudizio Binance nel giugno 2023.

Inoltre, il fondatore di Binance si è dimesso dalla carica di CEO in seguito al mancato arresto delle attività di riciclaggio di denaro da parte della società. Ora gli analisti discutono se BNB possa mantenere il suo rialzo a causa delle continue controversie di Binance. Nonostante ciò, si aspettano che BNB salga a 352,45 $.

Visita il sito della prevendita di NuggetRush

In collaborazione con LocxLabs

Ilsoftware.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Ilsoftware.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.