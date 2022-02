Nubia Z40 Pro arriverà con una nuova versione di Android?

Nubia continua a pubblicare teaser sull'atteso smartphone Nubia Z40 Pro, e in queste ore conferma ufficialmente che sarà il primo device dell'azienda a montare il sistema operativo MyOS 12 basato su Android 12. Secondo le informazioni rilasciate dalla compagnia cinese, sappiamo che MyOS 12 introdurrà una nuova interfaccia grafica con tanto di animazioni inedite e importanti novità anche per quanto riguarda la sicurezza.

Nubia Z40 Pro sarà il primo device a montare MyOS 12

In base alle informazioni pubblicate su Weibo, MyOS 12 integrerà quattro nuove feature: “Personalized Desktop + Climber Lock Screen + Lingxi Motion Engine + Privacy Protection.” Il device, atteso al lancio questo venerdì, si dice introdurrà importanti miglioramenti anche per quanto riguarda l'ambito fotografico. Più volte Nubia ha pubblicizzato la presenza del sensore principale IMX787 da 64 MP da 35 mm nato in collaborazione con Sony, una feature esclusiva finora disponibile solo sul nuovo device.

In base alle ultime informazioni leak relative alla scheda tecnica di Nubia Z40 Pro, sappiamo che lo smartphone monterà il nuovo processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, fino a 16 GB di RAM LPDDR5, una batteria da 4500 mAh (o superiore) con supporto alla ricarica rapida, un display leggermente curvo sui lati con fotocamera punch hole centrale e due colorazioni.

Non ci sono indicazioni per quanto riguarda il prezzo di lancio, ma è probabile che scopriremo ulteriori dettagli con i classici leak dell'ultimo minuto.