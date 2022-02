Nubia Z40 Pro saprà convincere anche dal punto di vista fotografico?

Torniamo a parlare di Nubia Z40 Pro, il device Android atteso al lancio in Cina il prossimo 25 febbraio che in queste ore è protagonista di un teaser ufficiale per via della pubblicazione su Weibo di alcune fotografie provenienti dalla fotocamera principale del device.

Nubia ci mostra le fotografie scattate con Z40 Pro

L'account Weibo di Nubia, infatti, ha condiviso quattro scatti (due in bianco e nero, uno in movimento e uno al buio di una notte limpida e stellata) evidentemente per mostrare le qualità del sensore in diversi contesti di utilizzo.

È solo grazie al lavoro di altri due leaker se abbiamo la possibilità di ammirare più da vicino il modulo fotografico triplo atteso su Z40 Pro: possiamo notare la lente principale da 35 mm Sony IMX787 da 64 MP con lunghezza focale 14-125 mm, un sensore ultra grandangolare da 50 MP e un sensore telescopico da 8 MP con zoom ottico 5x.

Secondo il passaggio su Geekbench, Nubia Z40 Pro dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, fino a 16 GB di RAM e con tutta probabilità una batteria da 4500 mAh (o superiore) con supporto alla ricarica rapida.

C'è molta curiosità attorno alla serie Nubia Z40, soprattutto dopo che il CEO aveva condiviso in rete uno scatto al chiuso proveniente dal modello Z40 Pro che non ci aveva convinto più di tanto dal punto di vista della qualità.