Nubia Z40 Pro è pronto al lancio: ecco la data ufficiale

Appena qualche giorno fa il CEO di Nubia condivideva su Weibo uno scatto realizzato con Nubia Z40 Pro, ma in queste ore la compagnia cinese ha ufficialmente svelato la data di lancio dello smartphone fissata per il prossimo 25 febbraio. Del device sappiamo già parecchio, merito dei classici leak e non solo, come la presenza del sensore principale Sony IMX787 con una particolare lente da 35 mm – è il primo al mondo a montarla.

Ecco la data di lancio ufficiale di Nubia Z40 Pro

Il recente passaggio da Geekbench ci offre inoltre un assaggio di quella che potrebbe essere la scheda tecnica del device: quasi ridondante confermare che anche Nubia Z40 Pro sarà uno dei tantissimi smartphone Android del Q1 2022 che ruoterà attorno al processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Difficile per il momento prevedere il resto delle specifiche tecniche, ma sappiamo che la compagnia ha in cantiere una variate di Z40 Pro con il supporto a 16 GB di RAM; è chiaro che l'azienda mira alla sostanza per attirare l'attenzione degli utenti alla ricerca di un device potente sotto tutti i punti di vista.

La fine di febbraio sarà un periodo estremamente ricco di novità per il mondo mobile: oltre alla presentazione di Nubia Z40 Pro, infatti, ci sarà il lancio di OPPO Find X5 series, della famiglia HONOR Magic4, di Realme GT 2 series anche di Huawei.