Nubia Z40 Pro avrà un singolare sistema per raffreddare il processore

Fra più o meno 24 ore Nubia Z40 Pro verrà ufficialmente presentato in Cina con un hardware di estrema potenza, motivo per cui la compagnia ha sviluppato un singolare sistema di raffreddamento del processore per mantenere la temperatura entro un range ottimale.

Proprio in queste ore, infatti, con un post condiviso su Weibo, Nubia svela che il nuovo smartphone Android di fascia alta integrerà un sistema di raffreddamento preso in prestito dal mondo dell'industria aerospaziale.

Il singolare sistema di raffreddamento del processore di Nubia Z40 Pro

La struttura in grafene con micro cavità assicura un assorbimento del calore fino al 140% maggiore rispetto ai normali sistemi di raffreddamento oggigiorno impiegati negli smartphone, il che garantirà al device un alto livello di dissipazione del calore e quindi eviterà anche i fenomeni di throttling termico del processore al raggiungimento di temperature troppo elevate – uno dei punti deboli dello Snapdragon 8 Gen 1.

Nubia Z4 Pro sarà ufficialmente presentato domani 25 febbraio durante un evento in Cina. Le ultimissime indiscrezioni sul device di fascia alta di Nubia indicano che l'azienda ha integrato il meglio che ha da offrire il mercato dal punto di vista hardware: si parla, infatti, della presenza di un sensore principale con lente Sony IMX787 da 35 mm – è il primo smartphone al mondo a montare un sensore del genere -, e una scheda tecnica da urlo.

Ovviamente ci si aspetta la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e non solo: un recente passaggio su Geekbench indica che la compagnia potrebbe avere in cantiere una variante con 16 GB di RAM LPDDR5. Ovviamente queste caratteristiche tecniche pongono il device di Nubia in diretta competizione con altri top di gamma in arrivo proprio nei prossimi giorni, tra cui: OPPO Find X5 Series in arrivo quest'oggi, la famiglia HONOR Magic4 con potenzialmente il supporto alla ricarica rapida a 100W, Realme GT 2 Pro e anche Huawei.