NOW TV GRATIS per 1 anno con NeN: scopri come attivare l'offerta

Un intero anno di NOW TV gratis? Bene, ora è possibile, grazie a NeN. Se stai cercando non solo un fornitore di gas e luce ecologico ma anche un modo per goderti le tue serie TV e show preferiti senza alcun costo aggiuntivo, allora continua a leggere e scopri come ottenere NOW TV gratis per un anno intero.

NOW TV gratis con NeN: come funziona?

NeN è un fornitore di gas e luce che offre energia 100% green. Ma cosa significa esattamente “energia verde”? Significa che l’energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili, riducendo così l’impatto ambientale. Inoltre, NeN compensa tutte le emissioni di gas che vende. Quindi, passando a NeN, non solo risparmi denaro, ma contribuisci anche a rendere il pianeta un posto migliore.

La particolarità di NeN è la sua formula di fornitura, simile a un abbonamento. In pratica, paghi una rata fissa mensile basata sul tuo consumo dell’ultimo anno. Questo significa che non avrai sorprese sgradite sulle bollette e potrai pianificare il tuo budget in modo più efficace.

E ora, la parte migliore: ottenere NOW TV gratis per un intero anno. NeN vuole darti un incentivo a passare a loro come fornitore, ed è per questo che offrono questa incredibile promozione. Tutto ciò che devi fare è attivare l’offerta entro il 20 ottobre. Questo ti darà accesso a NOW TV per 12 mesi senza alcun costo aggiuntivo.

Con NOW TV, potrai goderti una vasta gamma di spettacoli e serie TV, tra cui la nuova stagione di “X Factor”, “4 Ristoranti” con Alessandro Borghese, “And Just Like That…” con Carrie, “House of the Dragon”, “The Last of Us” e “Succession”, solo per citarne alcuni. Quindi, avrai intrattenimento di alta qualità direttamente a portata di clic.

Con NeN, non solo risparmi sulla bolletta energetica, ma contribuisci anche a un futuro più sostenibile. E ottenendo NOW TV gratis per 1 anno, hai l’opportunità di rendere il tuo tempo libero ancora più piacevole.

Non perdere questa incredibile offerta. Passa a NeN oggi stesso e inizia a risparmiare sull’energia e a goderti NOW TV gratuitamente per 1 anno intero. È un’opportunità che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.