Nel giorno in cui Now TV diventa più semplicemente NOW, l’app per l’accesso in streaming ai contenuti Sky sbarca ufficialmente sui canali Amazon. Ciò significa che a partire da oggi gli utenti avranno più libertà e vastità di scelta, potendo accedere ai contenuti Sky tramite i propri strumenti made in Amazon.

Sky porta NOW sulle Fire TV Stick

Basterà avere una Fire TV Stick collegata al televisore, insomma, per poter avviare il meglio dell’offerta Sky “con un mix di contenuti tra film, serie TV come Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti, programmi TV come Family Food Fight e MasterChef, e il grande sport live tra cui la Formula 1, la MotoGP e la stagione 2020/2021 di UEFA Champions League e UEFA Europa League“. Anche Sky, insomma, segue le orme di Netflix, Disney+ e DAZN, portando i propri film ed i propri contenuti sportivi sul mondo Amazon facendo leva sulla grande capillarità di presenza della gamma Fire tra gli utenti.

Quanto sta per accadere rappresenta l’altra faccia della medaglia rispetto a quanto accaduto pochi mesi or sono, con l’approdo di Prime Video su Sky Q. A partire da oggi, insomma, per accedere ai contenuti Sky basterà chiederlo ad Alexa: “Alexa, apri NOW“. E si aprirà un cielo costellato di contenuti: quelli di Sky, ovviamente.

Per accedere a Now e le altre app dalla propria tv facendo leva su Amazon, la spesa necessaria è semplicemente quella di acquisizione della Fire TV Stick: 29,99 euro il prezzo della versione base, 59,99 euro il prezzo della Ultra HD. Buona visione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

App