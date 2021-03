NOW TV da oggi diventa NOW e sbarca anche sui dispositivi Fire TV. Il meglio dell’intrattenimento on demand, firmato Sky, adesso più accessibile che mai.

NOW TV diventa NOW

Da oggi, in Italia, Irlanda e UK, la celeberrima piattaforma di streaming cambia la sua identità per offrire agli utenti un’idea ancor più chiara della filosofia del brand, che è pronta a creare una vera e propria community di appassionati di intrattenimento on demand: sport, serie TV, film, show e sport. Tutto su un’unica piattaforma.

Marina Storti, Managing Director di NOW UK, ha commentato così la novità:

“NOW è sempre stata la casa dell’intrattenimento di qualità e l’evoluzione del nostro brand fa in modo che nessuno debba perdersi i suoi contenuti di intrattenimento preferiti. Passando da NOW TV a NOW, sposiamo l’eccellente qualità del nostro intrattenimento con la semplicità assoluta. Questa immediatezza dà vita ad una destinazione ideale, nonché ad una comunità pronta ad accogliere tutti coloro che amano l’intrattenimento di qualità”.

Entusiasmo anche da parte di Claudia Avanzi, Managing Director di NOW Italia:

“Sono orgogliosa di poter svelare oggi la nostra nuova brand identity. È un giorno importante, che segna il primo passo verso l’evoluzione di NOW e rappresenta la nostra ambizione di diventare sempre di più la destinazione per gli appassionati di intrattenimento di qualità. Questa è la prima di una serie di novità importanti che arriveranno nei prossimi mesi.”

Come anticipato, non si tratta dell’unica novità di NOW. Da oggi è infatti possibile fruire del catalogo anche da Fire TV Stick (standard, Lite e 4K). Scegli quello che più ti interessa ed acquista i tuoi “Pass Entertainment” e “Pass Cinema”. Puoi averli in versione mensile oppure giornaliera. Inoltre, i nuovi iscritti potranno godere di un mese – di un pass a scelta – al prezzo di 3€ invece dei canonici 14,99€. Buona visione!

App