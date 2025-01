NOW e i suoi migliori film del 2024 da vedere e rivedere

Il 2024 per NOW è stato un anno ricco di contenuti avvincenti e di successo. In questo articolo esamineremo tutti i migliori film del 2024, da vedere e rivedere, disponibili ancora sulla famosa piattaforma di streaming live e on demand che offre oltre 200 prime visione dell’abbonamento a Sky Cinema.

Si tratta di titoli acclamati dalla critica e apprezzati particolarmente dal pubblico che li ha visti. Tra questi spiccano gli ormai iconici Romeo è Giulietta, IF – Gli amici immaginari e Pare parecchio Parigi.

NOW: tutti i migliori film del 2024

Ecco quali sono i migliori film del 2024 su NOW.

IF – Gli amici immaginari

Genere: Commedia, Fantasy

Una giovane ragazza scopre di poter vedere gli amici immaginari abbandonati dai bambini cresciuti. Si unisce a un uomo con lo stesso dono per aiutare questi esseri magici a trovare nuovi bambini che possano amarli, in un’avventura che esplora il potere dell’immaginazione e dell’amicizia. Confidenza

Genere: Drammatico, Thriller psicologico

Basato sul romanzo di Domenico Starnone, il film esplora la relazione tra un professore e una sua ex studentessa. Un patto di confidenze reciproche li lega per decenni, minacciando di distruggere le loro vite attuali. Una riflessione intensa sui segreti e sul potere delle parole non dette. The Fall Guy

Genere: Azione, Commedia

Un ex stuntman torna sul set per lavorare con la regista di cui è innamorato. Quando la star del film scompare, si trova coinvolto in un’indagine pericolosa che mette alla prova le sue abilità di stuntman. Un mix di azione adrenalinica e umorismo, con un omaggio al mondo del cinema. Another End

Genere: Fantascienza, Drammatico

In un futuro prossimo, una tecnologia permette di trasferire la coscienza di persone defunte nei corpi di volontari. Un uomo, incapace di superare la morte della moglie, accetta di ospitare la sua coscienza, ma si trova ad affrontare dilemmi etici e emotivi inaspettati. Marcello mio

Genere: Biografico, Drammatico

Un intimo ritratto di Marcello Mastroianni, visto attraverso gli occhi della figlia Chiara. Il film esplora il rapporto complesso tra il grande attore e la sua famiglia, mescolando ricordi personali, filmati d’archivio e ricostruzioni per rivelare l’uomo dietro l’icona del cinema italiano. Dieci minuti

Genere: Drammatico

Bianca, una donna in crisi dopo aver perso il lavoro e il marito, riceve dal suo terapeuta un consiglio insolito: dedicare dieci minuti al giorno a fare qualcosa di nuovo. Questa sfida quotidiana la porta a riscoprire se stessa e il mondo intorno a lei, in un viaggio di rinascita personale. Back to Black

Genere: Biografico, Musicale

Il film ripercorre la vita e la carriera di Amy Winehouse, concentrandosi sugli anni che hanno portato al suo album di successo “Back to Black”. Esplora la sua ascesa alla fama, le sue lotte personali e il suo straordinario talento musicale, offrendo uno sguardo intimo sulla vita di un’icona della musica moderna. Romeo è Giulietta

Genere: Commedia romantica

Un regista teatrale decide di mettere in scena una versione non convenzionale di “Romeo e Giulietta”, con un uomo nel ruolo di Giulietta. Questa scelta scatena una serie di situazioni comiche e riflessioni sulla fluidità di genere nel teatro e nella vita, mescolando umorismo e critica sociale. Un altro Ferragosto

Genere: Commedia

Sequel del celebre “Ferie d’agosto”, il film riunisce le famiglie Molino e Mazzalupi trent’anni dopo la loro prima vacanza insieme. Vecchie rivalità e nuovi conflitti emergono mentre affrontano i cambiamenti della società italiana, in una commedia che mescola nostalgia e satira sociale. La coda del diavolo

Genere: Thriller, Drammatico

Ambientato in un piccolo paese di montagna, il film segue un gruppo di amici che si riunisce per un funerale. Un segreto sepolto nel passato riemerge, scatenando una serie di eventi inquietanti che metteranno alla prova i loro legami e riveleranno verità nascoste, in un crescendo di tensione e colpi di scena. French Girl

Genere: Commedia romantica

Una giovane parigina si trasferisce a New York per inseguire il sogno di diventare attrice. Mentre naviga tra stereotipi culturali, relazioni complicate e la dura realtà del mondo dello spettacolo, scopre che la vera sfida è rimanere fedele a se stessa in una città che non perdona. Night Swim

Genere: Horror

Una famiglia si trasferisce in una nuova casa con una piscina apparentemente idilliaca. Presto scoprono che l’acqua nasconde una presenza maligna che minaccia di trascinarli nelle sue profondità oscure. Un thriller soprannaturale che trasforma un simbolo di divertimento estivo in fonte di terrore. Pare parecchio Parigi

Genere: Commedia

Tre fratelli decidono di esaudire l’ultimo desiderio del padre malato: vedere Parigi. Non potendo affrontare il viaggio, ricreano la città francese nel loro paesino toscano, coinvolgendo l’intera comunità. Una commedia dolce-amara sull’amore familiare e il potere dell’immaginazione. The Painter

Genere: Thriller, Drammatico

Un artista solitario con un passato oscuro trova la pace in una remota località di montagna. La sua tranquillità viene interrotta dall’arrivo di una giovane donna in fuga, che lo costringe a confrontarsi con i demoni del suo passato. Un thriller psicologico che esplora i temi della redenzione e dell’identità.

