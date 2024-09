Novità per l'AI di Opera (su Android): sarà in grado di comprendere le immagini

C’è una novità per l’app Opera di Android: in un futuro aggiornamento, l’Intelligenza Artificiale integrata nel browser sarà in grado di comprendere il contesto delle immagini e dare risposte e informazioni al riguardo, proprio come accade per la versione desktop dell’app.

Utilizzando Aria AI di Opera gli utenti potranno caricare dal proprio dispositivo delle immagini, che l’Intelligenza Artificiale è in grado effettivamente di comprendere e interpretare: ciò permette di porre domande, commentare o ottenere informazioni in più su quanto condiviso.

Come funziona l’AI di Opera?

La funzionalità, che prende il nome di “Image Understanding", è stata annunciata tramite un post dedicato nel blog ufficiale di Opera. Alla base di tutto c’è Aria Browser, AI integrato nell’app: simile a Gemini, è particolarmente quotato tra chi utilizza Opera sul proprio smartphone Android e vuole al tempo stare al passo con le funzionalità AI in via di sviluppo.

Per usare la nuova funzionalità è necessario, per prima cosa, accedere ad Aria tramite l’app e toccare il segno “+" a lato della finestra di input della chat. Dopo aver consentito l’accesso ai file sul dispositivo (o ai file selezionati), puoi caricare un’immagine o scattare una foto direttamente. Aria usa quindi “Image Understanding" per identificare elementi e sezioni di immagini e fornirti informazioni in base alle tue domande o richieste.

Immagini

Niente di particolarmente rivoluzionario o innovativo, ma è bene vedere come questa tecnologia si stia espandendo sempre più. Opera ha affermato che la nuova funzionalità sarà disponibile con la versione beta 85 dell’applicazione Android, mentre per chi utilizza la versione stabile arriverà nel “prossimo futuro".