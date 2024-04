Nothing presenta gli auricolari Ear ed Ear (a): c'è anche ChatGPT

Nel corso del Q1 Community Update, Nothing ha annunciato il lancio di una nuova linea di prodotti audio con due nuovi auricolari wireless: stiamo parlando di Nothing Ear e Nothing Ear (a).

Queste cuffiette realizzate da Nothing strizzano l’occhio agli audiofili, cercando di offrire la migliore qualità possibile del suono per accompagnare gli utenti nel corso della loro quotidianità.

Nothing Ear ed Ear (a): caratteristiche, prezzi e disponibilità

Gli auricolari Nothing Ear seguono la strada già percorsa dai precedenti Ear (2), mantenendo l’iconico design trasparente e promettendo un’esperienza audio superiore. Dotati di driver dinamico personalizzato da 11 mm per un suono potente e chiaro, supportano codec avanzati come LHDC 5.0 e LDAC per lo streaming Bluetooth ad alta risoluzione. L’Advanced Equaliser permette una personalizzazione dell’audio tramite l’app Nothing X. La cancellazione attiva del rumore (ANC) è potenziata con Smart ANC e Adaptive ANC, fornendo fino a 45 dB di riduzione del rumore. La durata della batteria è incrementata del 25% rispetto a Ear (2), con 40,5 ore complessive sfruttando la custodia di ricarica. La tecnologia Clear Voice e la connettività Dual Connection migliorano ulteriormente le prestazioni, garantendo un’utilizzo no stop.

Per quanto riguarda i Nothing Ear (a), si tratta di auricolari progettati per l’utilizzo quotidiano e si distinguono per un design accattivante e potenti funzionalità audio. Presentano un nuovo design bombato e il colore giallo, distintivo della marca. Dotati di cancellazione del rumore attiva (ANC) avanzata, utilizzano l’algoritmo Smart ANC per ottimizzare il suono e ridurre efficacemente il rumore circostante fino a 45 dB. Resa eccezionale grazie al nuovo driver con prestazioni dei bassi migliorate e certificazione Hi-Res Audio, supportando lo streaming Bluetooth ad alta risoluzione. La batteria offre fino a 42,5 ore di riproduzione con la custodia e la ricarica rapida consente 10 ore di ascolto in soli dieci minuti di carica. La connettività Dual Connection e la modalità Low Lag migliorano l’esperienza d’uso, mentre i comandi touch permettono un controllo immediato.

Non mancano le sorprese: Nothing integra ChatGPT negli auricolari e nel sistema operativo Nothing OS, offrendo agli utenti un accesso istantaneo all’intelligenza artificiale. Con pinch-to-speak, gli utenti possono interagire con ChatGPT direttamente dagli auricolari ed il sistema operativo incorpora punti di accesso al servizio. Ear ed Ear (a) saranno in vendita ai rispettivi prezzi di €149 e €99 sul sito ufficiale a partire dal 22 aprile, mentre i preordini sono già iniziati.