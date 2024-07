Nothing Phone (2a) Plus arriverà il 31 luglio: c'è l'annuncio ufficiale

Nothing ha annunciato oggi il nome e la data della presentazione ufficiale per il suo prossimo smartphone: stiamo parlando di Nothing Phone (2a) Plus. Nello specifico, l’azienda londinese svelerà quello che definisce un “nuovo straordinario smartphone” alle ore 11:00 del 31 luglio.

Cosa sappiamo al momento su Nothing Phone (2a) Plus

Le informazioni disponibili circa l’equipaggiamento hardware e software dello smartphone sono quasi nulle. In tutti i modi, è piuttosto ovvio che si tratti di un aggiornamento del Nothing Phone (2a). Per cui, cosa potremmo aspettarci di più rispetto a questo modello? Cosa giustificherà la dicitura “Plus”?

Per cominciare, non sarebbero male dei passi in avanti per quanto riguarda la disponibilità sul mercato. Inoltre, dando uno sguardo alle immagini promozionali, non si esclude che su Nothing Phone (2a) Plus possa tornare la bobina di ricarica wireless vista sul Phone (2): tale dettaglio, invece, era assente sul Phone (2a). Potrebbe non trattarsi dell’unico upgrade a livello hardware: stando ai rumor circolati in rete, si vocifera anche in merito all’implementazione di un sensore fotografico più potente e di un nuovo processore, in grado di assicurare performance più soddisfacenti del MediaTek Dimensity 7200 Pro.

Vi terremmo ovviamente informati qualora venissero diffuse ulteriori novità prima della presentazione ufficiale di Nothing Phone (2a) Plus, nel frattempo le parole chiave da ricordare sono queste: Plus, More, Extra.