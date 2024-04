Nothing Phone (2) in offerta: su Amazon c'è lo sconto del 26%

Il Nothing Phone (2) è uno smartphone potente e carismatico: attualmente è in offerta su Amazon a solamente 539€, grazie ad un robusto sconto del 26% sul suo normale prezzo di 729€.

Con Nothing OS 2.0, gli utenti ricevono una nuova identità visiva e una personalizzazione senza precedenti, che include la possibilità di personalizzare etichette delle app, design della griglia, dimensioni dei widget e molto altro. La nuova Glyph Interface è particolarmente distintiva, permettendo di assegnare diverse sequenze di luci e suoni per ciascun tipo di contatto e notifica, oltre a offrire la possibilità di tenere traccia dei progressi o creare suonerie personalizzate con il Glyph Composer.

Dal punto di vista fotografico, il Nothing Phone (2) offre prestazioni notevoli grazie all’aggiornamento del software interno della fotocamera, un nuovo sensore anteriore da 32 MP per ritratti perfetti e una doppia fotocamera posteriore da 50 MP + ultra-wide 50 MP. Queste caratteristiche, combinate con tecnologie avanzate come HDR avanzato, Motion Capture 2.0, Night Mode e Super Res Zoom 2x, garantiscono risultati fotografici eccezionali in qualsiasi condizione di luce.

Il display LTPO OLED da 6,7″ del Nothing Phone (2) offre una luminosità massima di 1600 nit e una protezione Gorilla Glass 5, sia sul fronte che sul retro. Grazie alla tecnologia LTPO, il dispositivo è in grado di adattare intuitivamente la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, ottimizzando il consumo energetico senza compromettere la qualità visiva.

La batteria da 4.700 mAh assicura un’autonomia estesa fino a 22,5 ore, con la possibilità di ricarica rapida in soli 55 minuti e compatibilità con la ricarica wireless Qi da 15 W. Inoltre, il Nothing Phone (2) può funzionare come un caricabatterie wireless per alimentare accessori come gli auricolari Ear (2).

Sotto al cofano troviamo il potente SoC Snapdragon 8+ Gen 1, uno dei più potenti ed efficienti, che ti garantirà la possibilità di riprodurre anche le applicazioni più impegnative, come i giochi più esigenti.

Il Nothing Phone (2) è una scelta eccellente per chi cerca un smartphone Android distintivo e ricco di funzionalità, con un’attenzione particolare al design, alla qualità fotografica e alla personalizzazione dell’esperienza utente. Approfitta di questa offerta e acquistalo subito a soli 539€!