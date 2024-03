Nothing Phone (2): il flagship killer che costa solo 549€ su Amazon, CORRETE

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota; l’ottimo Nothing Phone (2), il flagship killer più esclusivo e originale che vi sia sul mercato in questo periodo, è in sconto al prezzo di soli 549,00€ grazie alle offerte di primavera. Capite bene che a un costo così irrisorio non potete certamente lasciarvelo sfuggire. Il modello in questione è quello in colorazione “grigio scuro” con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Non manca poi un’interfaccia Glyph sulla back cover che rende il terminale semplicemente bellissimo e dona all’utente un nuovo modo di comunicare.

Nothing Phone (2): ecco perché comprarlo

Ma il Phone (2) non è solo questo: è anche un cameraphone con due sensori da 50 megapixel ciascuno, una batteria generosa che promette un’autonomia di un giorno con una singola carica, ma è anche impermeabile, potentissimo e ha un pannello ricco di features. Il nostro consiglio è sempre lo stesso: se siete interessati, affrettatevi. Non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto durerà la promo dedicata.

Come detto, il Nothing Phone (2) è uno smartphone dotato dell’innovativa interfaccia Glyph che permette di assegnare diverse sequenze di luci e suoni a seconda dei contatti o delle notifiche ricevute. Si possono anche personalizzare le suonerie con i mini LED. La fotocamera invece, è pazzesca: ci sono due sensori da 50 Megapixel ciascuno ricchi di funzionalità: HDR, Motion Capture 2.0, Night Mode, Super Res Zoom e molte altre ancora. Il display è un pannello LTPO OLED da 6,7 pollici protetto da un Gorilla Glass 5. Il refresh rate è da 120 Hz (variabile). La batteria da 4700 mAh assicura un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica in un lampo con la USB Type-C ma c’è anche la wireless charging da 15W.

È certificato IP54 contro gli schizzi d’acqua e polvere. Il sistema operativo è Android 13, aggiornabile alla versione 14, con skin NothingOS 2.0. Viene venduto e spedito da Amazon a soli 549,00€ in offerta speciale; correte a prenderlo adesso.