Nothing Phone (2): certificato e pronto al lancio

Nothing Phone (2) ha appena ricevuto una nuova certificazione online; nello specifico, ha ottenuto quella del portale della NRRA coreana. Il successore del fortunatissimo midrange premium di Carl Pei è prossimo al debutto internazionale. Il nuovo dispositivo, al contrario del predecessore, arriverà anche nel mercato statunitense oltre che nel resto del mondo. Verrà commercializzato in Europa, in India, in Cina e anche negli USA, come suggeriscono diversi siti sul web.

Nothing Phone (2): le presunte caratteristiche

Grazie ai portali per la certificazione online scopriamo che il Phone (2) di Nothing sarà un device molto più potente del processore; disporrà di un chipset di fascia alta di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1, coadiuvato da 12 GB di memoria RAM e da storage capiente da 128 o 256 GB. Non mancherà Android 13 con skin simil-stock; dal sito di Geekbench invece apprendiamo che presenterà una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida. Lo schermo invece sarà un pannello da 6,67 pollici FHD+ con refresh rate di 120 Hz e supporto all’HDR10+. La main camera sarà un’ottica da 50 Megapixel con OIS e ci sarà una lente secondaria ultrawide per scatti e video creativi. Carl Pei ha confermato che il debutto di questo smartphone è previsto per luglio 2023. Restate connessi con noi se volete saperne di più; vi terremo aggiornati.

