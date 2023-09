Nothing Phone (2) al prezzo più basso di sempre su Amazon (12/256 GB)

Il Nothing Phone (2) è uno degli smartphone più iconici sul mercato e rappresenta una delle novità più interessanti su cui puntare oggi, anche grazie a questa nuova offerta Amazon. Lo smartphone, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 632 euro nella variante da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Si tratta della promozione giusta per acquistare uno smartphone completo e con una dotazione ottima. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Nothing Phone (2) al minimo storico su Amazon: è da prendere subito

Il Nothing Phone (2) ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone è dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, in grado di offrire un livello di performance nettamente superiore alla prima generazione, con un funzionamento senza rallentamenti anche nelle operazioni più complesse.

Ci sono poi 12 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 4.700 mAh. Da segnalare anche un display LTPO OLED da 6,7 pollici oltre a una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 che viene personalizzato dall’ultima versione di Nothing OS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2) al prezzo scontato di 632 euro. Lo smartphone di Nothing è disponibile al nuovo minimo storico, caratterizzandosi come uno dei “best buy” del momento per la variate con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione resterà valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.