Nothing Phone (1): lo smartphone più bello che ci sia che costa meno di 380€ su Amazon

Se sei alla ricerca di un telefono che sia in grado di offrirti un’esperienza incredibile senza compromessi ma avete un budget di circa 400€, il Nothing Phone (1) sarà la scelta perfetta che farà al caso tuo. Con un prezzo speciale di soli 379,99€ su Amazon, invece di 499,00€, questo device rappresenta il best buy del giorno. Non lasciartelo sfuggire.

Nothing Phone (1): design elegante, minimal e potenza a non finire

Il Nothing Phone (1) è caratterizzato da un design minimalista e raffinato, che si concentra sull’essenziale. Con un corpo sottile e una scocca trasparente composta da tantissimi LED (Glyph Interface), questo telefono si distingue per la sua estetica. Niente fronzoli ma frizzanti LED che si illuminano in base alle notifiche che riceverete. L’ampio display da 6,55″ OLED con refresh rate da 120 Hz ti permette di visualizzare i contenuti in modo chiaro e vivido. Si vede bene anche sotto la luce diretta del sole.

Sotto la scocca del device troviamo un processore Snapdragon 778G+ di Qualcomm che offre prestazioni affidabili per le tue esigenze quotidiane. Potrai eseguire le tue app preferite, navigare sul web e gestire le tue comunicazioni senza problemi.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo flagship è sicuramente la sua eccezionale durata della batteria. Con una singola carica, potrai utilizzare il telefono per lungo tempo senza doverlo ricaricare frequentemente.

L’acquisto del Nothing Phone (1) a soli 379,99€ su Amazon rappresenta un’opportunità da cogliere al volo. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo del dispositivo, la consegna sarà celere e immediata e avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi. Fai presto se siete interessati, anche perché avrai ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, e potrai perfino dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. C’è il reso gratuito in caso di problematiche e tutti i prezzi includono l’IVA.

