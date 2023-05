Nothing Phone (1) in offerta a tempo limitato su Amazon (-24%)

Il Nothing Phone (1) è uno degli smartphone più iconici del momento; grazie alle offerte pazze di Amazon, oggi lo potete portare a casa con soli 379,00€ al posto di 499,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è davvero notevole per un gadget in grado di fare qualsiasi cosa e soprattutto, con un design unico e originale. Presenta infatti una back cover con interfaccia Glyph composta da tantissimi LED che si illuminano in base alle notifiche in entrata, ma non solo. Il design richiama quello di iPhone 12, con schermo flat e profili squadrati. Il look and feel insomma, è da primo della classe.

Nothing Phone (1): il device pin originale, oggi in super sconto

Capite bene che il prezzo di soli 379,00€ è davvero unico: a questa cifra non si può trovare di meglio, pertanto vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto per non perdere l’occasione dedicata. È un’offerta a tempo limitato quindi fra pochissime ore potrebbe già terminare – o peggio – le scorte potrebbero finire da un momento all’altro. La consegna con Amazon è celere e immediata; in pochissimi giorni il telefono sarà a casa vostra o presso un luogo da voi designato. Volendo, potrete farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker, se non siete spesso in casa.

Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Il terminale in questione dispone poi di una serie di caratteristiche tecniche eccezionali: schermo OLED da 6,55 pollici con refresh rate da 120 Hz, risoluzione FullHD+ e supporto all’HDR10+. Il processore è l’ottimo Snapdragon 778G+ di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB e la batteria è capiente e generosa; si ricarica rapidamente con la tecnologia da 33W. A 379,00€ è il flagship killer che dovete comprare, oggi ad un prezzo semplicemente strepitoso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.