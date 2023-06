Nothing Phone (1) da 12GB di RAM e 256GB di memoria a 129€ in MENO

Se fai veloce oggi puoi acquistare uno smartphone medio gamma eccezionale a una cifra decisamente inferiore. Però devi essere rapido perché l’offerta scadrà a breve. Quindi dirigiti subito su Amazon e metti nel tuo carrello Nothing Phone (1) a soli 449,99 euro, anziché 579 euro.

In questo momento puoi avvalerti dello sconto del 22% e risparmiare ben 129 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Nothing Phone (1): smartphone eccezionale a prezzo hot

Tutte le specifiche di Nothing Phone (1) parlano di un medio gamma con qualcosa in più e oggi lo puoi avere a molto meno. Ha un bellissimo e ampio display OLED da 6,55 pollici con refresh rate a 120 Hz. Inoltre possiede un vetro Gorilla dual-side che gli dona una robustezza non indifferente.

È dotato di una doppia fotocamera da 50 MP con un ampio angolo di visione di 114° che garantisce foto mozzafiato. Monta il potente processore Qualcomm Snapdragon 778G+ con ben 12 GB a supporto e una memoria interna da 256 GB. Gode della tecnologia 5G e ha una super batteria con ricarica rapidissima.

Oggi puoi fare un vero colpaccio però devi essere veloce. Per cui, prima che sia tardi, vai su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (1) a soli 449,99 euro, anziché 579 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.