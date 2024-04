Notebook MSI da 14", con i5 e SSD da 512 GB al MINIMO STORICO Amazon

Se fai veloce oggi puoi mettere le mani su un super computer portatile a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque prima che l’offerta scada, vai su Amazon e metti nel tuo carrello il Notebook MSI Modern a soli 549 euro, invece che 699 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo, tieni presente che il prezzo originale è quello che ti ho segnalato sopra, per cui adesso puoi risparmiare la bellezza di 150 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Notebook MSI: l’eccellenza a un ottimo prezzo

Sicuramente il rapporto qualità prezzo di questo Notebook è molto interessante. Anche perché si presenta con uno scomparto hardware davvero eccezionale che garantisce prestazioni top. Monta il potente processore Intel Core i5 di dodicesima generazione con scheda grafica integrata Intel Iris Xe. Possiede 8 GB di RAM DDR4 e un SSD da ben 512 GB.

Ha un display da 14 pollici FHD con protezione per la luce blu che garantisce un’ottima visione. Una tastiera compatta e retroilluminata con tasti ben distanziati e precisi. Un corpo leggero ma anche robusto. Ed è dotato del sistema operativo Windows 11 Home con licenza a vita. E possiede ingressi USB-A, USB-C, HDMI e slot per microSD.

Insomma un vero portento che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Dunque non tardare ulteriormente. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Notebook MSI Modern a soli 549 euro, invece che 699 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.