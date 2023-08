Notebook HP con Windows 11 Pro in super offerta su Amazon: lo paghi 308€

L’HP 250 G9 è un notebook portatile con uno schermo LED da 15,6 pollici e risoluzione Full HD. Monta una CPU Intel Celeron Serie N con una frequenza di 2,80 GHz. Il notebook è dotato di 8 GB di memoria RAM DDR4 e un SSD M.2 da 256 GB già installato. Il sistema operativo è Windows 11 Pro.

L’HP 250 G9 è attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo scontato di 308,89€, in forte sconto rispetto al prezzo di listino di oltre 400€. È un’ottima soluzione per chi sta cercando un notebook altamente portatile, leggero ed estremamente versatile. La disponibilità è immediata, dunque se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani. Inoltre puoi rendere quest’offerta ancora più comoda e accessibile: se lo desideri puoi pagarlo a rate usando l’opzione di finanziamento tramite Cofidis al momento del checkout.

Il notebook offre connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0, e dispone di diverse interfacce tra cui 2 porte USB 3.2 Gen1 di Tipo A, 1 porta USB 3.2 Gen1 di Tipo C, 1 porta HDMI 1.4b, 1 porta RJ-45, 1 porta alimentatore e un jack combinato per cuffia/microfono. Dispone anche di 2 altoparlanti stereo per un’esperienza audio migliorata.

Il sistema operativo Windows 11 Pro è preinstallato e originale. Il notebook è stato aperto dal negoziante per le operazioni di configurazione e per l’installazione di upgrade come RAM e SSD maggiorati, oltre a programmi come Windows 11. L’HP 250 G9 è progettato per offrire una solida esperienza di utilizzo quotidiano, adatto per attività come navigazione web, elaborazione di documenti e fruizione di contenuti multimediali. Con un design compatto e specifiche che includono un display Full HD e un processore Celeron, il notebook offre un buon equilibrio tra prestazioni e portabilità. Non farti scappare questa offerta: oggi è tuo a soli 308€!

