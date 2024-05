Asus Vivobook 15 in super offerta a 649€: Intel Core i7, 16GB di RAM e SSD 512GB

L’Asus Vivobook 15 è un notebook che unisce prestazioni potenti e un design elegante, pensato per chi cerca un dispositivo affidabile per il lavoro quotidiano e l’intrattenimento.

Perfetto per chi cerca grandi prestazioni ad un prezzo ultra-competitivo: con l’offerta di oggi su Amazon lo paghi meno di 650€. Come sempre, ti ricordiamo che al momento del checkout sarai libero di dilazionare il pagamento in più rate mensili scegliendo Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Equipaggiato con un processore Intel Core i7-1255U di dodicesima generazione, 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB, questo portatile è in grado di gestire senza sforzo le attività più impegnative, garantendo al contempo velocità e reattività. La scheda grafica Intel Iris Xe assicura prestazioni grafiche di alta qualità, rendendo il Vivobook 15 adatto anche per il gioco e il multimedia.

Il display da 15,6 pollici Full HD NanoEdge con rivestimento antiriflesso offre un’esperienza visiva immersiva, riducendo le distrazioni causate dai riflessi. La cerniera lay-flat a 180° facilita la condivisione dello schermo, mentre la retroilluminazione della tastiera con tasti in italiano consente di lavorare comodamente anche in ambienti poco illuminati.

Un altro punto di forza del Vivobook 15 è la tecnologia ASUS Antimicrobial Guard Plus, che inibisce la proliferazione di virus e batteri sulla superficie del notebook, garantendo una maggiore igiene. Questa tecnologia utilizza un trattamento speciale che inibisce la crescita di microrganismi di oltre il 99% in un periodo di 24 ore, secondo gli standard ISO 2170210 e 2219611.

La connettività è garantita da un ricco arsenale di porte, tra cui una USB 3.2 Type-C Gen 1, due porte USB 3.2 Type-A Gen 1, una porta USB 2.0, un’uscita HDMI e un jack audio combinato, permettendo di collegare facilmente periferiche, display e proiettori.

Il design del Vivobook 15 è funzionale e distintivo, con una tastiera ASUS ErgoSense che offre un’esperienza di digitazione confortevole e precisa, grazie a un rimbalzo e una corsa dei tasti ottimizzati. Bene anche il sistema audio, sviluppato in collaborazione con gli esperti di Dirac, progettato per offrire un suono chiaro, bilanciato e avvolgente. Perfetto per usare questo laptop anche per l’intrattenimento. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquistalo subito a soli 649€.