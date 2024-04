Notebook Acer con i5-12450H e 16 GB di RAM a 599€ su Amazon: è IMPERDIBILE

Acer Aspire 5 è il notebook giusto da comprare oggi. Con la nuova offerta Amazon, infatti, questo notebook è ora disponibile al prezzo scontato di 599 euro, raggiungendo il suo minimo storico. Lo smartphone è dotato del processore Intel Core i5-12450H, uno dei più potenti di questa fascia di prezzo, che viene affiancato da 16 GB di memoria RAM. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Acer Aspire 5: è il notebook da comprare su Amazon

Il notebook Acer Aspire 5 è dotato di:

un processore Intel Core i5-12450H

16 GB di memoria RAM

1 TB di SSD

una tastiera full size

un display da 15,6 pollici con risoluzione full HD

una dotazione di porte completa con una Thunderbolt 4, tre porte USB 3.2 Gen 1 e una HDMI 2.1

il supporto Wi-Fi 6

il sistema operativo Windows 11

Il notebook di Acer è una delle soluzioni più interessanti e convenienti in questa fascia di prezzo. Si tratta di un modello completo, potente e in grado di garantire prestazioni ottime in tutti i contesti di utilizzo. Il calo di prezzo lo rende, sempre di più, un vero best buy,

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook Acer, nella configurazione descritta, al prezzo scontato di 599 euro. Si tratta del nuovo minimo storico. Il modello, venduto e spedito da Amazon, è disponibile di seguito. Lo sconto è valido solo per un periodo di tempo limitato.