Norton 360 Deluxe è in promozione su Amazon con soli 24,99€ te lo porti a casa e rendi ogni tuo dispositivo sicuro. Il codice di attivazione arriva via corriere, ma la vera chicca è che risparmi il 58% concludendo un vero affare.

Un antivirus a meno di 5 euro per dispositivo: è Norton 360 Deluce

Avere un antivirus su tutti i propri dispositivi è essenziale. Con Norton 360 Deluxe non ne sbagli una. Infatti con l'offerta in corso lo hai su un massimo di cinque prodotti a meno di 5€. Un affare? Senza ombra di dubbio.

Lo attivi con un semplice codice che ti arriva con corriere e non hai più pensieri. Infatti lo puoi utilizzare su computer Windows, Mac OS e persino su smartphone. Non devi neanche aggiungere una modalità di pagamento visto che hai già pagato su Amazon.

La durata dell'abbonamento è di 12 mesi interi. Se vuoi continuarlo ad avere anche dopo questo tempo, basta lasciare tutto così com'è visto che ha il rinnovo automatico. Se invece desideri cambiare opzione, non farti problemi visto che non ci sono vincoli e cancelli la sottoscrizione quando e come vuoi.

Al suo interno hai a disposizione un antivirus, un password manager, una VPN e ben 50 GB di spazio per poter effettuare il backup nel cloud.

Acquista subito il tuo abbonamento Norton 360 Deluxe su Amazon a soli 24,99€. Lo acquisti e ricevi il codice a casa con corriere. Le spedizioni sono gratuite sia per i membri Prime che standard.

