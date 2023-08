Norton 360: antivirus e VPN senza limiti a meno di 3 euro al mese

Norton 360 diventa sempre di più un punto di riferimento per la protezione dei dati e dei dispositivi degli utenti del web. Il bundle proposto da Norton, azienda leader per quanto riguarda la sicurezza informatica, include l’antivirus con protezione in tempo reale e la Secure VPN, il servizio VPN che permette l’accesso protetto e sicuro a Internet.

A rendere ancora più interessante la proposta di Norton è la possibilità di personalizzare Norton 360 scegliendo tra tre piani (Standard, Deluxe e Premium) con un costo a partire da 29,99 euro per un anno, pari a 2,5 euro al mese. I piani si differenziano per il numero di dispositivi su cui è possibile attivare i software (fino a un massimo di 10 dispositivi tra Android, iOS, Windows e macOS).

Tutti i piani di Norton 360 sono in sconto, fino al -65%. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito web di Norton.

Antivirus e VPN con Norton 360

Con Norton 360 è possibile accedere a una serie di servizi dedicati alla sicurezza e alla privacy, per una protezione completa dei propri dati e dei propri dispositivi. Il bundle proposto da Norton include:

l’ antivirus con rilevazione e blocco in tempo reale di virus, malware e altre minacce informatiche

con rilevazione e blocco in tempo reale di virus, malware e altre minacce informatiche la Secure VPN per un accesso illimitato tramite rete VPN e con possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese

per un accesso illimitato tramite rete VPN e con possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese fino a 75 GB in cloud per il backup dei dati del proprio PC

Norton 360 è disponibile in tre versioni:

Standard : il costo è di 29,99 euro per un anno per la protezione di 1 dispositivo

: il costo è di per un anno per la protezione di Deluxe: il costo è di 34,99 euro per un anno per la protezione di 5 dispositivi

il costo è di per un anno per la protezione di Premium: il costo è di 44,99 euro per un anno per la protezione di 10 dispositivi

Per accedere alle offerte e scegliere il piano desiderato di Norton 360 è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.