NordVPN: un'offerta 100% estiva con Giga per navigare all'estero

NordVPN sta offrendo fino al 69% di sconto sui piani di due anni e 20 GB di dati eSIM per navigare all’estero con l’app Saily. La promozione estiva in corso consente di attivare il servizio a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Una velocità di connessione superiore alla media, funzionalità di sicurezza extra e Giga in regalo per il servizio di eSIM internazionale Saily: è quanto mette sul piatto NordVPN, punto di riferimento del settore VPN.

NordVPN: fino a 20 GB per navigare all’estero

Con l’offerta estiva, NordVPN ha scelto di fare un regalo ai nuovi utenti, offrendo loro fino a 20 GB per navigare fuori dall’Europa con il servizio Saily. Il quantitativo di Giga massimo si ottiene sottoscrivendo il piano Ultimate, in offerta a 7,49 euro al mese per due anni grazie al maxi sconto del 69%.

Ultimate è il piano più completo tra quelli proposti (gli altri due sono Plus e Base). Oltre alla VPN sicura e veloce (inclusa fin dal piano Base), la protezione anti-malware e il monitoraggio del Dark Web (presenti a partire dal piano Plus), Ultimate aggiunge 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografata più una doppia assicurazione Cyber per le truffe informatiche e le frodi collegate agli acquisti online.

Se si è interessati soltanto al servizio VPN, è comunque ottimo anche il piano più economico (quello Base), al momento in offerta a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più 1 GB per navigare all’estero con l’app Saily. Trovi tutti i dettagli dell’offerta su questa pagina del sito ufficiale di NordVPN.