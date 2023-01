NordVPN è un totale successo: ecco cosa amiamo di questa VPN

Di VPN al mondo ce ne sono tantissime, ma sono poche quelle apprezzate all’unanimità. NordVPN è tra le migliori in assoluto e a dirlo non siamo solo noi. Infatti, spesso viene menzionata anche da esperti in cybersecurity come soluzione integrale e avanzata contro le nuove minacce online.

Perché questo provider è tra i più scelti dagli utenti di tutto il mondo? Francamente non siamo in grado di rispondere per gli altri, ma possiamo elencarti cosa amiamo noi di questa VPN incredibile. La prima cosa in assoluto è il suo ottimo rapporto qualità-prezzo.

Oggi la attivi al 59% di sconto. Si tratta di un’ottima occasione. Il costo dell’abbonamento annuale, se paragonato a quello che ha da offrire la sua app, è decisamente conveniente e vantaggioso. Non scherziamo se confermiamo che NordVPN è sia VPN che antivirus.

Infatti, oltre ai suoi server che offrono sicurezza online e privacy senza pari, c’è anche ThreatProtection. Si tratta di una funzionalità inclusa nella suite di protezione che, indipendentemente dal fatto che tu sia collegato o no ai suoi server, blocca malware, hacker, tracker e annunci pubblicitari.

NordVPN è completa: privacy, sicurezza e ottimizzazione

Nessuno oggi ha dubbi sull’efficacia di NordVPN una volta attiva sul proprio dispositivo. Sono tre le caratteristiche vincenti che la rendono eccellente: privacy, sicurezza e ottimizzazione. Partiamo dalla privacy. Questa VPN offre server che incanalano la tua navigazione online in un tunnel crittografato.

Quest’ultimo garantisce un completo anonimato quando sei connesso a internet. In pratica puoi consultare qualsiasi contenuto del Web senza che qualcuno possa risalire ai tuoi dati. Sostanzialmente diventi invisibile. Abbiamo detto anche che la sua app fornisce sicurezza con ThreatProtection sempre attiva.

Infine, NordVPN è anche ottimizzazione per due motivi. Primo, i suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata. Questa migliora notevolmente la tua connessione rendendola molto più stabile e veloce. Secondo, potendo cambiare posizione virtuale tutte le volte che vuoi ottieni libero accesso a internet senza censure.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.