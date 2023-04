NordVPN: al SUPER OFFERTA è pronta, approfittane subito

Approfitta subito della Super Offerta di NordVPN. Oggi attivi il Piano 2 Anni al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis. Hai ancora pochissimo tempo per farlo e così ottenere una delle migliori VPN sui tuoi dispositivi per privacy e sicurezza sempre perfette. La tua identità digitale ti ringrazierà.

Si tratta di una promozione davvero golosa per un risparmio esagerato. Tra l’altro, scegliendo il Pacchetto Completo hai anche inclusi NordPass, un Password Manager Multidispositivo comodissimo, e NordLocker, 1TB di archiviazione in cloud crittografata per tutti i tuoi contenuti personali.

Approfitta subito di questa opportunità imperdibile! Ottieni una protezione totale da qualsiasi minaccia online più a lungo grazie all’ottimo regalo disposto da NordVPN con questa iniziativa. Scopri tutti i vantaggi della VPN numero 1 al mondo per sicurezza, privacy e ottimizzazione.

NordVPN è privacy e sicurezza

Grazie a NordVPN, oggi in offerta al 63% di sconto con 3 mesi extra, avrai una potente suite di sicurezza in un’unica app. Installala sui tuoi dispositivi, ne puoi proteggere fino a 6 contemporaneamente, e incanala la tua connessione dati in un tunnel crittografato per un totale anonimato.

Inoltre, grazie a Threat Protection, la funzionalità di difesa inclusa, ottieni un anti-malware, un ad-blocker e un anti-tracker. Sarai così al sicuro da attacchi malware e hacker, dirai addio al tracciamento dei tuoi dati durante la navigazione online e avrai pagine web e app completamente ripulite da pubblicità, banner e pop-up.

Ottimizza la tua connessione dati

Con NordVPN ottieni anche una connessione dati estremamente ottimizzata. In primo luogo, grazie ai suoi server, potrai navigare più velocemente perché sono tutti dotati di una larghezza di banda illimitata. Ma non è tutto perché persino il tuo intrattenimento ne beneficerà.

Infatti, attraverso questa speciale tecnologia, avrai uno streaming senza buffering e un gaming veloce e sicuro. Guarda i tuoi contenuti preferiti, anche in 4K, senza disconnessioni ne fastidiosi rallentamenti. Sarà fantastico seguire una partita in diretta senza problemi.

