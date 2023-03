NordVPN è la soluzione completa per la tua difesa online

Attiva subito NordVPN e ottieni la soluzione completa per la tua protezione online. Oggi è in offerta al 63% di sconto con 3 mesi extra in regalo! A parte il prezzo e l’omaggio molto convenienti, questa VPN è anche fatta di sostanza.

In un’unica app, compatibile con tutti i sistemi operativi, trovi tutto il necessario per la tua difesa dalle minacce potenti e prepotenti del web. Prime fra tutte hacker e malware che cercano di prendere possesso dei tuoi dispositivi.

Non permetterglielo con Threat Protection, la funzionalità inclusa in NordVPN che blocca i loro attacchi creando uno scudo efficace per mantenere intatto il livello di sicurezza. Inoltre, Threat Protection blocca anche i tracker.

Ogni tuo movimento online, senza questa funzione, viene registrato da occhi indiscreti che cercano di profilarti commercialmente per venderti ad aziende terze come Google, TikTok, Apple, Facebook e molte altre.

L’obiettivo è quello di mostrarti pubblicità legate alle tue preferenze mentre navighi online o usi app gratuite. Nondimeno, anche per questo c’è Threat Protection che elimina annunci pubblicitari, pop up e banner sia da siti internet che da app gratuite con pubblicità.

NordVPN rende la tua connessione 100% anonima

Ovviamente i benefici di NordVPN non sono finiti qua. Infatti, questa VPN fornisce un sistema di crittografia di livello superiore AES a 256 bit in grado di rendere la tua connessione al 100% anonima. Passando per un tunnel crittografato, la tua navigazione diventerà inaccessibile a chiunque e a qualsiasi software così che niente e nessuno potrà risalire a te.

La tua identità digitale così come la tua privacy e le tue informazioni sensibili saranno completamente protette. Non dovrai più preoccuparti quando acquisterai online perché in qualunque momento anche i tuoi dettagli bancari e di pagamento saranno al sicuro.

Perciò affrettati a installare questa VPN sui tuoi dispositivi. Oggi NordVPN è ancora più appetibile. Attivala al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis. La tua privacy ti ringrazierà, ma anche la tua connessione e tu stesso dirai grazie a questo provider.

Maggiore velocità e stabilità ti stanno aspettando grazie ai suoi server, oltre 5600 posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Questi forniscono una larghezza di banda illimitata per rendere la tua esperienza online, streaming e gaming ancora più piacevole e senza disconnessioni.

