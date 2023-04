NordVPN è la scelta azzeccata per privacy e sicurezza

Scegli NordVPN, oggi in promozione al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis. Questa VPN è la scelta più azzeccata per ottenere il massimo della sicurezza online e per proteggere in modo completo la tua privacy digitale. Il motivo principale riguarda proprio la rete, un territorio “minato” dove le minacce sono sempre più numerose e pericolose.

Il secondo motivo, invece, riguarda la qualità che ti assicura questo provider. Con oltre 5600 server posizionati in circa 60 Paesi di tutto il mondo, garantisce una protezione estrema contro qualsiasi pericolo possa comprometterti online. Fornendoti un tunnel crittografato, questi server rendono la tua connessione al 100% anonima e invisibile.

Il terzo motivo per cui NordVPN è la scelta migliore per privacy e sicurezza riguarda le sue funzionalità aggiuntive. Non ci sono altre VPN che come lei includono Anti-malware, Anti-tracker, Ad-blocker, Password Manager Multidispositivo e Cloud Crittografato. Vediamole una a una con tutte le loro potenzialità e opzioni annesse.

NordVPN è Anti-malware, Anti-tracker e Ad-blocker

Attiva NordVPN sui tuoi dispositivi e avrai Threat Protection a tua disposizione per proteggerti da qualsiasi minaccia online pericolosa o fastidiosa. Infatti, questa funzionalità agisce anche se non sei connesso ai server della VPN e fornisce 3 funzioni specifiche:

Anti-malware: che blocca qualsiasi attacco hacker o malware proveniente dalla rete analizzando anche tutti i download per scongiurare possibili infezioni;

Anti-tracker : che ferma il tracciamento di tracker, aziende e occhi indiscreti del web così che nessuno possa più carpire informazioni o profilarti a scopi commerciali;

: che ferma il tracciamento di tracker, aziende e occhi indiscreti del web così che nessuno possa più carpire informazioni o profilarti a scopi commerciali; Ad-blocker: che nasconde annunci pubblicitari, banner e pop up sia su pagine internet che su app con pubblicità.

Password Manager e Cloud Crittografato

Acquistando il “Pacchetto Completo” di NordVPN avrai inclusi anche NordPass, un potente Password Manager Multidispositivo, e NordLocker, un Cloud Crittografato per proteggere i tuoi file da qualsiasi potenziale minaccia. Tutto in un’unica soluzione potente ed efficace per la tua privacy:

NordPass crea, gestisce e protegge credenziali di accesso, password, carte di credito e altri dati sensibili che non devono essere violati compilando in modo sicuro e del tutto automatico le pagine di accesso con le informazioni corrette;

NordLocker fornisce 1TB di archiviazione in cloud crittografata per caricare e proteggere tutti i tuoi file con la crittografia end-to-end in un sistema di protezione dei dati che ne impedisce l’intercettazione accessibile da tutti i tuoi dispositivi grazie alla pratica app.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.