NordVPN regala velocità estreme alla tua connessione dati

Fino al 63% di sconto se oggi acquisti NordVPN e la attivi suoi tuoi dispositivi. Addirittura avrai anche ben 3 mesi extra gratis. Grazie a questa VPN scoprirai cosa significa navigare a velocità estreme. Infatti, collegandoti ai suoi server la tua connessione dati diventerà super rapida.

Prima di tutto installa la sua app sui tuoi device. Esiste un’applicazione per ogni sistema operativo. Poi attivala facendo l’accesso con l’account inserito in fase di acquisto. Una volta all’interno del suo ecosistema seleziona un server tra i 5600 disponibili o lascia che sia lei a farlo per te, offrendoti il migliore in quel momento.

Così ottieni una larghezza di banda illimitata, sempre e ovunque. Non importa se il traffico dati è elevato, congestionato o penalizzante. Tu avrai sempre velocità di connessione dati estreme con NordVPN in funzione. Approfondiamo la sua tecnologia che garantisce navigazione online, download e streaming ottimi.

NordVPN e la velocità in download di oltre 6730 Mbps

Secondo le ultime ricerche di AV-Test, NordVPN ha raggiunto picchi di velocità in download di oltre 6730 Mbps. Un record molto interessante che indica la qualità dei server offerti da questo provider. Vediamo insieme cosa è stato dichiarato ufficialmente da AV-Test nell’ultimo rapporto:

NordVPN fornisce un prodotto VPN molto veloce che è arrivato per primo al test complessivo per tutti i prodotti testati. Perde il primo posto solo una volta, per i download nell’UE e solo con un piccolo margine, ma supera tutti gli altri indicatori di test, a volte raddoppiando le prestazioni del concorrente successivo. In effetti, il prodotto NordVPN ha ottenuto risultati convincenti in tutte le regioni. Ha mostrato coerenza nella velocità della rete in entrambi gli aspetti della velocità testata in tutte le regioni di connessione localmente così come il collegamento all’estero.

Perciò non perdere altro tempo. Se vuoi uno streaming senza buffering, un download velocissimo e un gaming perfetto devi affidarti a questa VPN. Ottienila ora con un ottimo 63% di sconto e 3 mesi extra gratis in regalo. Sicurezza, velocità e ottimizzazione: ecco le tre parole chiave che non mancano nella tecnologia di NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.