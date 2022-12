NordVPN trasforma la tua connessione: vai oltre i 6730 Mbps

Uno dei vantaggi nell’usufruire dei server di una VPN è la velocità. Infatti, grazie alla larghezza di banda illimitata dei suoi server è possibile raggiungere picchi decisamente interessanti durante la navigazione online, lo streaming e il gaming. Tuttavia, solo NordVPN ti permette di superare i 6730 Mbps.

Questi dati sono stati registrati durante l’ultima ricerca di AV-Test. Questa VPN ha raggiunto livelli importanti con risultati eccellenti nel 2020. Questo significa che la tua connessione internet può essere facilmente ottimizzata attivando questo provider. Nel documento ufficiale di AV-Test tra i risultati si legge:

NordVPN fornisce un prodotto VPN molto veloce che è arrivato primo nei test complessivi per tutti i prodotti testati. Ha ceduto il primo posto solo una volta, per i download nell’UE e solo con un piccolo margine, ma supera tutti gli altri indicatori di test, a volte raddoppiando le prestazioni del concorrente successivo. In effetti, il prodotto NordVPN ha ottenuto risultati convincenti in tutte le regioni. Ha mostrato coerenza nella velocità della rete in entrambi gli aspetti della velocità testata in tutte le regioni che si collegano a livello locale e all’estero.

NordVPN è veloce, ma anche sicura

Non ci sono dubbi quindi che NordVPN è veloce. Comunque quello che cerchiamo in una VPN è soprattutto la sicurezza. Ci si può fidare dei suoi standard? La risposta è sì. Grazie a questo provider chiunque ottiene un tunnel crittografato per navigare in totale anonimato sul Web. Inoltre, fornisce anche un nuovo indirizzo IP.

In questo modo niente e nessuno può risalire alla tua identità quando sei collegato ai suoi server. Oltre a ciò, questa VPN include anche ThreatProtection. Si tratta di una funzionalità aggiuntiva di pregio che amplia il livello di protezione dell’utente e dei suoi dispositivi connessi.

Indipendentemente dal fatto che sia connesso oppure no a un server VPN il tuo device viene costantemente protetto contro minacce specifiche. Tra queste troviamo hacker, malware e tracker. In più è attivo anche un potente blocco annunci. Attiva subito NordVPN ora che è in offerta al 63% di sconto con 3 mesi gratis.

