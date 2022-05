NordVPN a un prezzo irresistibile: 52% di sconto

NordVPN non solo è affidabile e sicura, ma è in super offerta. Infatti, la ottieni con il 52% di sconto a soli 3,49 euro al mese, per due anni. Si tratta di una promozione davvero speciale che ti permette di proteggere i tuoi dispositivi a un prezzo irresistibile.

Blocca tracker e malware grazie alla nuovissima funzionalità Threat Protection. Sarai protetto anche dagli annunci pubblicitari e con questa nuova tecnologia non sarà necessario essere collegati a un server VPN.

Threat Protection di NordVPN funzionerà sempre per garantirti una navigazione sicura e senza problemi. Questa novità neutralizzerà qualsiasi minaccia, dai siti web dannosi, ai malware e persino gli annunci pubblicitari invadenti. Sarai perciò protetto prima che questi possano arrecarti dei danni.

NordVPN è la VPN completa che ti protegge sempre e comunque

Grazie a NordVPN potrai navigare in internet in totale privacy e sicurezza. Questo servizio ti fornisce un tunnel sicuro e criptato per il flusso del tuo traffico online. Nessun cybercriminale o cracker (hacker cattivi) potranno vedere i tuoi dati internet, personali e bancari.

Inoltre, se sei solito utilizzare reti WiFi pubbliche potrai farlo in tutta tranquillità in ogni parte del mondo. Potrai così accedere in modo sicuro ai tuoi file personali, documenti sensibili di lavoro e conto corrente online senza che nessuno possa accedere alle tue informazioni.

NordVPN, a soli 3,49 euro per due anni, proteggerà tutti i tuoi dispositivi. La sua applicazione è compatibile con i sistemi operativi più diffusi come Windows, MacOS, Android, iOS e Linux. In più potrai anche installare le sue estensioni ufficiali per diversi browser tra cui Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox.

Come se non bastasse, NordVPN ha un’app per tutto, anche per le tue console: Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Potrai installarla anche su Amazon Fire Stick TV, Kindle Fire, Chromecast e dispositivi Chromebook.

Insomma, NordVPN a soli 3,49 euro è la soluzione più completa di sempre. Non perdere questa incredibile offerta valida per 2 anni. La licenza, scontata del 52%, permette di connettere fino a 6 dispositivi contemporaneamente.