NordVPN presenta l'offerta dell'estate con Giga gratis per dati eSIM

NordVPN ha lanciato la sua offerta estiva: i piani della durata di due anni sono in sconto fino al 69%, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, e in più vi sono fino a 20 Giga di dati eSIM in regalo per l’app Saily.

Per chi non lo conoscesse ancora, Saily è il nuovo servizio di eSIM internazionale lanciato da Nord Security (la stessa azienda dietro a NordVPN) all’inizio di quest’anno, in grado in pochi mesi di guadagnare la fiducia di numerosi utenti in tutto il mondo grazie ai prezzi concorrenziali e la facilità d’uso del servizio, nato per semplificare la connettività Internet quando si è in vacanza fuori dall’Unione europea.

NordVPN: la promozione estiva sconta i piani fino al 69%

Secondo gli addetti ai lavori, NordVPN rappresenta la migliore soluzione per quanti desiderano una connessione Internet privata e sicura, nonché guardare i propri contenuti preferiti bypassando le restrizioni geografiche imposte dal proprio provider di rete.

Tra le sue principali caratteristiche si annovera l’opzione Threat Protection, capace di rilevare la presenza di eventuali virus nei file scaricati da Internet, nonché di bloccare i web tracker e la pubblicità invasiva per una migliore esperienza d’uso. Sempre sul fronte della sicurezza, gli utenti possono fare affidamento su una soluzione che adotta AES a 256 bit, il sistema di crittografia più avanzato al mondo.

Grazie all’offerta estiva, i piani di due anni di NordVPN sono in sconto fino al 69%, con il prezzo del piano Basic pari a 3,99 euro al mese. Per l’esperienza completa c’è il piano Ultimate, in offerta a 7,49 euro al mese e 20 Giga gratis di dati eSIM per l’app Saily.