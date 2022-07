NordVPN: il pacchetto cybersecurity definitivo scontato del 52%

Le VPN sono, senza ombra di dubbio, uno strumento essenziale per privacy e sicurezza online.

Attraverso la crittografia e la possibilità di mascherare il proprio indirizzo IP infatti, è possibile navigare con meno preoccupazioni. Utilizzare questi servizi, senza altre precauzioni, può però non essere sufficiente.

Proprio per questo motivo, una delle piattaforme più note del settore come NordVPN, ha deciso di offrire qualcosa in più ai propri affezionati clienti.

Al giorno d’oggi infatti, l’azienda offre un vero e proprio pacchetto di cybersecurity definitivo che abbina a una delle VPN più apprezzate al mondo, anche altri strumenti di supporto alquanto efficaci.

NordVPN offre molto più di un semplice servizio VPN

NordVPN va oltre alle classiche funzioni offerte da una Virtual Private Network.

Per esempio, possiamo citare lo strumento di individuazione di malware integrato. Questo invia appositi avvisi agli utenti quando si trovano a contatto con siti Web o file potenzialmente pericolosi, che vengono poi bloccati. Una soluzione molto apprezzata, visti i tanti rischi presenti al giorno d’oggi in rete.

Non va poi dimenticato il tracker e ad-blocker. Si tratta di un tool in grado di bloccare annunci, pop-up e banner fastidiosi, oltre ad impedire ai siti Web terzi di monitorare le attività online dell’utente. Un’utility che si sposa perfettamente con la filosofia delle VPN.

Tutto ciò viene abbinato a tutti i vantaggi tipici di NordVPN, come la possibilità di proteggere fino a 6 dispositivi con un singolo account, i 5400 server sparsi in ben 58 paesi, le performance elevate e standard di sicurezza difficilmente raggiunti da altri servizi di questo tipo. Tutte caratteristiche che hanno reso questo servizio un punto di riferimento nel settore.

Grazie all’attuale offerta poi, questa VPN appare anche piuttosto economica: con lo sconto del 52% infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di NordVPN per 2 anni, spendendo appena 3,49 euro al mese.

