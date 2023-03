NordVPN: costo ridotto e fino ad un anno GRATIS con l'offerta di compleanno della VPN

È il momento di attivare NordVPN: la più famosa VPN sul mercato è un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti che vogliono accedere ad Internet in sicurezza, aggirando i blocchi geografici dei servizi web, e oggi è ancora più conveniente grazie all’offerta di compleanno. Il servizio, infatti, celebra il suo compleanno con una doppia promo.

Per i nuovi utenti c’è la possibilità di attivare l‘abbonamento per 2 anni a NordVPN beneficiando di uno sconto del 57% o del 63%, in base al piano scelto, con una spesa mensile che partirà da 3,99 euro. A completare i vantaggi della promozione c’è un regalo riservato a tutti i nuovi utenti che riceveranno 3 mesi o 1 anno di abbonamento gratuito.

Per scoprire e attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Costo ridotto e fino ad un anno di abbonamento in regalo con l’offerta di compleanno di NordVPN

La nuova promozione, disponibile per un periodo di tempo limitato, si articola in due parti. La prima consente di ottenere uno sconto sul costo di NordVPN scegliendo il piano biennale. Le opzioni sono:

piano Standard a 83,76 euro invece di 198,96 euro, con uno sconto del 57% e una spesa effettiva di 3,49 euro al mese

a 83,76 euro invece di 198,96 euro, con uno sconto del 57% e una spesa effettiva di piano Plus (con password manager incluso) a 107,76 euro invece di 253,92 euro, con uno sconto del 57% e una spesa effettiva di 4,49 euro al mese

(con password manager incluso) a 107,76 euro invece di 253,92 euro, con uno sconto del 57% e una spesa effettiva di piano Completo (con password manager e 1 TB di spazio d’archiviazione in cloud) a 143,76 euro invece di 397,68 euro, con uno sconto del 63% e una spesa effettiva di 5,99 euro al mese

Scegliendo uno qualsiasi di questi tre piani si accede alla seconda parte della promozione di compleanno di NordVPN: il regalo per i nuovi utenti. NordVPN, infatti, regala 3 mesi o un anno di abbonamento gratuito attivando il piano biennale. La durata effettiva dell’abbonamento in regalo è casuale e può essere scoperta dopo l’attivazione dell’abbonamento.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.