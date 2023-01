Blocca pubblicità, pop-up e banner con NordVPN: oggi -59%

La navigazione online è diventata quasi impossibile. Esistono siti Web dove, per riuscire a consultare i contenuti, bisogna districarsi da video, banner e tanto altro. Vuoi risolvere una volta per tutte questo fastidioso problema? Scegli NordVPN, oggi con il 59% di sconto.

Una volta attivata la sua app su tutti i tuoi dispositivi scoprirai una connessione molto più sicura e pulita. Le sue preziose funzionalità bloccano all’istante tutte le pubblicità contenute nelle pagine internet di molti siti. Inoltre, potrai anche dire addio ai pop-up.

Sarai liberato anche da tutti quei noiosi e a volte irritanti banner che compaiono proprio quando stai per cliccare su un bottone. A volte, se si tratta di siti pericolosi, potrebbero anche rimandarti a pagine di phishing. Con NordVPN attiva i tuoi dati e la tua privacy saranno al sicuro.

NordVPN blocca anche i tracker

Forse hai già sentito parlare di tracker, ma ancora non sai bene di cosa si tratta. Purtroppo qualsiasi sito web, chi più e chi meno, monitora la tua attività online. Questo serve per inviarti email specifiche, legate ai tuoi gusti, oppure per vendere i tuoi dati a colossi come Google, Apple, TikTok e Facebook che vogliono profilarti commercialmente. Con NordVPN sarai salvo.

Tutto questo diventerà solo un lontano ricordo. Potrai goderti un’esperienza di navigazione più sicura, proprio perché anonima e crittografata. Inoltre, il fatto che tracker, pubblicità e banner verranno bloccati otterrai una connessione più fluida e veloce su tutti i siti e su ogni tuo dispositivo.

Pensa, con un solo abbonamento a NordVPN puoi installare la sua app contemporaneamente fino a un massimo di 7 device. Niente male vero? Allora cosa stai aspettando? Sfrutta lo sconto del 59% e acquista ora il piano VPN che fa per te. Risparmio, sicurezza e ottimizzazione sono le sue caratteristiche.

