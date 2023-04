NordVPN è un BEST SELLER per la tua sicurezza

Assicurati NordVPN al tuo fianco, oggi con il 63% di sconto e 3 mesi extra. Grazie a questa VPN avrai un potente sistema di difesa contro qualsiasi attacco dal web che, per caratteristiche e funzionalità incluse, è diventata un Best Seller della tua sicurezza.

Online non è più tempo di scherzare. Pensare di navigare senza protezione e restare “impuniti” è un’utopia. Spesso nemmeno ce ne accorgiamo, ma siamo costantemente controllati e monitorati. Grandi aziende come Google, Apple, TikTok e Facebook monitorano le nostre azioni.

Questo perché i dati raccolti facilitano loro la scelta di pubblicità, banner e altro che rispecchino i nostri gusti e interessi non solo generali, ma anche di quel preciso periodo. Ecco perché NordVPN è una valida alleata alla tua privacy. Con Threat Protection avrai una funzione attiva contro qualsiasi attività di tracking.

NordVPN è ANONIMATO puro

Metti in funzione NordVPN e la tua connessione dati verrà immediatamente catapultata in un tunnel crittografato che rende ogni tua informazione sensibile completamente illeggibile. Nel totale anonimato potrai navigare online, acquistare, consultare conti correnti online e fare tutto senza che niente riveli la tua identità.

Anche cybercriminali esperti, hacker o malware non potranno più fare nulla contro di te. Grazie al potente anti-malware, attivo anche quando i tuoi dispositivi non sono connessi ai suoi server, tieni lontana qualsiasi infezione malevola possa arrivare dal web o anche da file e app durante il download.

Infine, l’efficiente ad-blocker incluso è in grado di fermare e nascondere qualsiasi annuncio pubblicitario, banner e pop up. Questo non solo renderà più sicura la tua navigazione online e l’utilizzo di app gratuite con pubblicità, ma ti preserverà da possibili truffe nascoste che potrebbero rimandare a pagine di phishing.

Con NordVPN avrai una connessione dati stabile e sicura. Non dovrai preoccuparti di tracker, hacker, malware e cybercriminali perché non potranno più fare nulla contro di te. Fai ogni cosa online senza alcun pericolo, anche collegato a reti WiFi pubbliche.

