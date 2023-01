NordVPN è anche anti-malware: attiva la tua protezione al 59% di sconto

Tra tutte le VPN disponibili sul mercato, ormai è assodato e certo, NordVPN è la più completa. Attivala al 59% di sconto. Si tratta di un’ottima soluzione che include anche una potente protezione anti-malware online e offline.

Perché è importante questa difesa? Fondamentalmente il motivo è che ormai il Web è carico di cybercriminali pronti a sfruttare qualsiasi falla per infettare i nostri dispositivi. E tutti noi sappiamo quanti dati personali sarebbero in pericolo.

App infette sugli store ufficiali, allegati email compromessi, phishing e molto altro sono solo alcune delle tecniche utilizzate da questi criminali di ultima generazione. Perciò la nostra privacy è costantemente a rischio.

Il sistema anti-malware di NordVPN ti invia avvisi sui siti non sicuri. Inoltre, analizza regolarmente file e allegati prima di scaricarli. In questo modo sarai certo che non contengano pericolosi malware. Qualora non fossero sicuri verranno automaticamente eliminati così da non danneggiare il tuo dispositivo.

NordVPN è anche prestazioni e internet illimitato

Nondimeno, NordVPN non è solo sicurezza. Infatti, questa VPN, è vero che fornisce un tunnel crittografato per una navigazione online anonima, ma rende tutto molto più prestante. In pratica, ottimizza le prestazioni della tua connessione online.

Ciò grazie ai suoi server che forniscono una larghezza di banda illimitata sempre e ovunque. Che tu sia a casa tua o connesso a una rete WiFi pubblica, sarai completamente al sicuro e la velocità in download sarà decisamente migliore. Anche lo streaming ti ringrazierà.

Infine, con NordVPN attiva sui tuoi dispositivi avrai accesso a internet come mai prima d’ora. Sostanzialmente, la possibilità di cambiare posizione virtuale collegandoti ai suoi server posizionati in tutto il mondo ti assicura una connessione senza limiti né censure.

Attiva ora NordVPN e goditi un accesso online senza restrizioni. Potrai sfruttare i tuoi abbonamenti alle piattaforme di streaming italiane anche all’estero, senza alcun vincolo. Viceversa, dall’Italia potrai anche accedere a contenuti disponibili solo in determinati Paesi.

