Non tutti potranno sbloccare l'iPhone con la mascherina

Secondo quanto si apprende, la nuova opzione “Usa Face ID con una maschera” di iOS 15.4 è limitata ai device di ultima generazione; pare che la feature più utile di sempre sia appannaggio dei modelli iPhone 12 o successivi.

iPhone (Face ID) e mascherina: un connubio non riuscito, finora

La versione odierna di iOS 15.4 include la grande importante aggiunta del supporto per il riconoscimento Face ID mentre si indossa una maschera sanitaria. Sfortunatamente, questa funzione è limitata solo ai modelli di iPhone e iPad più recenti. Apple non ha pubblicato i dettagli specifici sulla disponibilità, ma sembra che questa opzione sia attiva solo su iPhone 12, 13 e via dicendo.

Apple spiega che sta scansionando le “caratteristiche uniche intorno alla zona degli occhi” per l'autenticazione con Face ID mentre si indossa una maschera. Apparentemente, questo è un processo più dispendioso in termini di risorse rispetto a una tradizionale scansione, quindi la compagnia sta limitando questa funzionalità ai gadget più recenti.

Sulla base dei test effettuati da 9to5Mac, la funzione “Usa Face ID con una maschera” è disponibile su iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max e 13 mini, 13, 13 Pro e 13 Pro Max. Per quanto riguarda l'iPad, hanno confermato che la caratteristica in questione non è supportata sui modelli di iPad Pro del 2018.

Se avete un iPhone X, iPhone XS o iPhone 11 e non potete utilizzare questa nuova funzione di sblocco della maschera, avete sempre la classica soluzione. L'anno scorso Apple ha inizialmente implementato il supporto per sbloccare il vostro iPhone con un Watch indossando una maschera sanitaria. Questo, ovviamente, richiede che voi abbiate un orologio della mela. Se ne cercate uno, sappiate che l'SE del 2021 con cassa da 44 mm si può acquistare a 322€ su Amazon.