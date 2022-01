Con iOS 15.4 arriva la funzione più utile di sempre

Con iOS 15.4 beta 1, Apple inizia a testare la possibilità di utilizzare lo sblocco con Face ID indossando una maschera ma senza la necessità di un Apple Watch nelle vicinanze. Non solo, ma l'azienda sta anche migliorando il supporto per gli occhiali

Il supporto delle maschere è stato notato per la prima volta da YouTuber Brandon Butch. Nello screenshot, potete leggere la spiegazione di Apple su questa funzione:

“Face ID è più preciso quando è impostato solo per il riconoscimento facciale completo. Per utilizzare Face ID mentre si indossa una maschera, iPhone è in grado di riconoscere le caratteristiche uniche intorno all'occhio per l'autenticazione”.