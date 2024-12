Non solo Spotify Wrapped: Google Foto lancia il suo recap del 2024

Tutti attendevano, non senza un po’ di trepidazione, Spotify Wrapped 2024, un riepilogo dell’anno in chiave musicale. Ma non è l’unica piattaforma ad avere avuto questa idea: Apple Music e YouTube Music, ad esempio, ma anche Google Foto. L’azienda di Mountain View ha pubblicato, proprio oggi, la propria raccolta annuale di ricordi – una sorta di Wrapped, ma con le fotografie.

Un anno di fotografie

Come funziona il recap di Google Foto? Esattamente come quello musicale: metterà in evidenza foto e momenti memorabili del tuo anno, racchiusi all’interno di un carosello che puoi guardare in qualsiasi momento, per tutto il mese di dicembre e anche oltre.

Alcuni utenti selezionati, ma solamente negli Stati Uniti, riceveranno una versione del recap che aggiunge didascalie personalizzate, generate dall’Intelligenza Artificiale di Gemini. Oltre ai soli ricordi fotografici, riceverai anche curiosità divertenti sull’anno in base agli scatti: la serie di foto più lunga, con chi hai sorriso di più, il soggetto più fotografato, i colori più belli e le vibes dell’anno.

Naturalmente, non manca la modalità di condivisione direttamente da Google Foto verso le app di messaggistica principali. Il rollout è iniziato nelle scorse ore e diventerà man mano disponibile a tutti gli utenti della piattaforma. Quando il recap è pronto, riceverai una notifica direttamente sullo smartphone che ti avviserà della novità.

Il riepilogo resterà facilmente accessibile nel carosello dei ricordi per tutto il mese di dicembre; dopodiché, verrà spostato nella griglia delle foto una volta iniziato il 2025. Così sarà possibile visualizzarlo in qualsiasi momento.