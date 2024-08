Non solo smartphone: 7 anni di supporto anche per gli smart TV Samsung

Qualche mese fa, Samsung ha annunciato che la sua linea di smartphone Galaxy S24 avrebbe ricevuto ben sette anni di aggiornamenti software e di sicurezza. Un lasso di tempo notevole (nonché molto gradito dagli utenti) e che a breve verrà esteso anche agli smart TV basati su AI prodotti dal marchio.

Anche modelli del 2023, ma solo se basati su AI

Questa mossa sembra essere più una strategia di mercato che un vero e proprio regalo all’utenza: se è vero che Samsung è uno tra i principali produttori di smart TV al mondo, concorrenti cinesi come TCL stanno guadagnando ultimamente sempre più terreno. Sette anni di supporto garantito dovrebbero bastare, in teoria, a convincere sempre più persone a optare per Samsung piuttosto che per la concorrenza.

A beneficiare di questo supporto esteso non saranno soltanto i TV di nuova produzione, ma anche alcuni modelli del 2023 che, tuttavia, non sono stati ancora rivelati. Quel che sappiamo è che l’azienda intende garantire sette anni di aggiornamenti esclusivamente agli apparecchi basati su Intelligenza Artificiale, in generale più cari dal punto di vista economico.

Al momento, Samsung è il marchio che supporterà i suoi smart TV più a lungo: per fare un paragone, LG garantisce fino a cinque anni di sicurezza. Non è ancora disponibile un elenco di modelli per i quali Samsung ha intenzione di estendere il supporto software (sebbene non siano molti, al momento, quelli che rispettano tutti i requisiti), ma è auspicabile che a breve l’azienda renderà noti i dispositivi coinvolti.