Non si può certo dire che iPhone 16 stupisca per le sue capacità fotografiche

Le prestazioni fotografiche di iPhone 16 hanno sollevato non poche perplessità rispetto alle affermazioni di Apple, che in più circostanze ha ribadito un livello qualitativo pressoché identico tra i modelli base e le versioni Pro.

Secondo le analisi di DXOMARK, iPhone 16 base si colloca al 20° posto nella classifica globale delle fotocamere per smartphone, con un punteggio complessivo di 147. In confronto, gli iPhone 16 Pro e Pro Max hanno conquistato rispettivamente la 5° e la 4° posizione, evidenziando un divario significativo.

iPhone 16: fotocamere ok, ma non al livello dei Pro

In linea generale, iPhone 16 offre una buona esperienza fotografica, con esposizioni precise e colori ben riprodotti, specialmente visionando gli scatti su display HDR. Sebbene l’hardware rimanga simile al precedente iPhone 15, i miglioramenti del software hanno permesso di ottenere notevoli benefici.

Tuttavia, la mancanza di un teleobiettivo penalizza le capacità di zoom: un limite che, ovviamente, determina prestazioni inferiori rispetto agli iPhone 16 Pro e Pro Max. Inoltre, la gamma dinamica ridotta in alcune situazioni causa problemi di “clipping” delle luci più intense, mentre in condizioni di scarsa illuminazione si riscontrano rumore digitale e perdita di dettagli.

Per quanto riguarda i video, iPhone 16 non sfigura ed ottiene un risultato di 154: appena cinque punti al di sotto del Pro Max, leader in questa categoria. I test confermano un autofocus rapido e preciso, così come la stabilizzazione video si dimostra particolarmente efficace. Tuttavia, alcune debolezze come riflessi ed artefatti non tardano a palesarsi in caso di bassa luminosità ambientale.

Nel complesso, le performance di iPhone 16 su DXOMARK smentiscono Apple: sebbene questa unità rimanga una scelta eccellente per gli amanti delle foto e dei video, oltre che per gli habitué del punta e scatta, il divario con i modelli Pro è piuttosto evidente. La capacità di zoom avanzata ed una migliore gestione della luce, infatti, rendono gli iPhone 16 Pro superiori da questo punto di vista.